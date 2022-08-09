Умер дизайнер Иссэй Миякэ
Японский дизайнер и модельер Иссэй Миякэ умер на 85-м году жизни. Об этом сообщает Kyodo. По данным агентства, Миякэ умер 5 августа от гепатоцеллюлярной карциномы.
Он известен своими технологичными дизайнами одежды, выставками и ароматами, такими как L'eau d'Issey, который стал его самым известным продуктом. Однако на этом его вклад в мировую культуру не заканчивается: этот изобретатель и исследователь одним из первых стал делать одежду из пластика и бамбука, а также предметы интерьера, вдохновленные оригами.
Иссэй Миякэ родился в 1938 году в Хиросиме. Ребенком будущий дизайнер пережил ядерную бомбардировку. В 1964 году Миякэ окончил токийский Университет искусств Тама, в дальнейшем работал в Париже и Нью-Йорке, но уже в 1970 году вернулся в Токио и основал собственную студию дизайна. Модельер начал конструировать женскую одежду, придерживаясь принципов концептуальной моды.
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