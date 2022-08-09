Умер дизайнер Иссэй Миякэ

Он известен своими технологичными дизайнами одежды, выставками и ароматами, такими как L'eau d'Issey, который стал его самым известным продуктом. Однако на этом его вклад в мировую культуру не заканчивается: этот изобретатель и исследователь одним из первых стал делать одежду из пластика и бамбука, а также предметы интерьера, вдохновленные оригами.

Иссэй Миякэ родился в 1938 году в Хиросиме. Ребенком будущий дизайнер пережил ядерную бомбардировку. В 1964 году Миякэ окончил токийский Университет искусств Тама, в дальнейшем работал в Париже и Нью-Йорке, но уже в 1970 году вернулся в Токио и основал собственную студию дизайна. Модельер начал конструировать женскую одежду, придерживаясь принципов концептуальной моды.

