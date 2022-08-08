Певица и актриса Оливия Ньютон-Джон умерла на 74-м году жизни
8 августа 202223:16
Австралийская певица британского происхождения Оливия Ньютон-Джон умерла в своём загородном доме в Калифорнии, США. Об этом ее муж Джон Истерлинг сообщил в одной из официальных соцсетей певицы.
Сообщается, что Ньютон-Джон умерла в понедельник утром в кругу семьи и близких.
Причиной смерти стал рак груди, с которым певица боролась на протяжении более 30 лет.
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8 августа 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru