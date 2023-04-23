Умер депутат Госдумы Николай Борцов

Представлявший в Госдуме Липецкую область депутат Николай Борцов умер на 78-м году жизни. Об уходе парламентария из жизни сообщил глава региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

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Смерть Борцова губернатор назвал невосполнимой утратой для Липецкой области. Артамонов обратил внимание, что депутат прошел путь от простого грузчика до директора Лебедянского консервного завода.

Глава региона отметил участие парламентария в проектах благоустройства, его помощь в поставках медицинского оборудования.

Борцов стал депутатом Госдумы в 2021 году. Он состоял в комитете по делам национальностей.

В Москве 22 марта скончался бывший глава Центральной избирательной комиссии Владимир Чуров. За неделю до этого он перенес инфаркт и операцию на сердце, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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