Умер депутат Госдумы Николай Борцов

Смерть Борцова губернатор назвал невосполнимой утратой для Липецкой области. Артамонов обратил внимание, что депутат прошел путь от простого грузчика до директора Лебедянского консервного завода.

Глава региона отметил участие парламентария в проектах благоустройства, его помощь в поставках медицинского оборудования.

Борцов стал депутатом Госдумы в 2021 году. Он состоял в комитете по делам национальностей.

В Москве 22 марта скончался бывший глава Центральной избирательной комиссии Владимир Чуров. За неделю до этого он перенес инфаркт и операцию на сердце, передает «Радиоточка НСН».

