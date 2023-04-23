Умер депутат Госдумы Николай Борцов
Представлявший в Госдуме Липецкую область депутат Николай Борцов умер на 78-м году жизни. Об уходе парламентария из жизни сообщил глава региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.
Смерть Борцова губернатор назвал невосполнимой утратой для Липецкой области. Артамонов обратил внимание, что депутат прошел путь от простого грузчика до директора Лебедянского консервного завода.
Глава региона отметил участие парламентария в проектах благоустройства, его помощь в поставках медицинского оборудования.
Борцов стал депутатом Госдумы в 2021 году. Он состоял в комитете по делам национальностей.
В Москве 22 марта скончался бывший глава Центральной избирательной комиссии Владимир Чуров. За неделю до этого он перенес инфаркт и операцию на сердце, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+6 389 / сут.
Умерли
398 тыс.+32 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+5 509 / сут.
- Белгородский губернатор заявил об отсутствии пострадавших при новом обстреле Мурома
- Медведев пригрозил Западу прекращением поставок товаров из России
- СМИ: во Владимирской области произошел «странный взрыв»
- Министр обороны Эстонии обозначил сроки начала контрнаступления ВСУ
- Самокат в теории. Российским водителям придется изучать правила вождения электросамокатов
- На Западе заявили об опасности российского фрегата «Маршал Шапошников»
- Сальдо опроверг слухи о высадке ВСУ на левом берегу Днепра
- Умер депутат Госдумы Николай Борцов
- В США призвали пересмотреть отношения с Украиной из-за поведения Макрона
- В Прибалтике и на Украине возмутились словами китайского дипломата о Крыме
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru