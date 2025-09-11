Белый дом обвинил демократов в поддержке преступности
Белый дом на фоне убийств американского активиста Чарли Кирка и украинской беженки Ирины Заруцкой обвинил представителей и сторонников Демократической партии США в поддержке преступности. Об этом говорится в сообщении в аккаунте американской администрации в соцсети Х.
«Демократы за преступность. Точка», - указали в Белом доме.
Накануне в США было совершено покушение на активиста, сторонника Республиканской партии Чарли Кирка, пишет 360.ru. Мужчина был ранен в шею, активиста доставили в больницу, но позднее он скончался.
В августе 23-летняя украинка Ирина Заруцкая была убита в поезде в Шарлотте (штат Северная Каролина). Убийца - многократно судимый бездомный Декарлос Браун - ударил девушку ножом в шею.
