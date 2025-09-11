В Индонезии заявили о готовности к товарищескому матчу с футбольной сборной РФ
Индонезия готова провести товарищеский матч со сборной России по футболу. Об этом рассказал президент индонезийского Национального олимпийского комитета Раджа Сапта Октохари.
«Мы всегда открыты к проведению товарищеских матчей и соревнований между нашими национальными сборными в самых разных видах спорта, в том числе и по футболу, но, разумеется, не ограничиваясь только им», - отметил Октохари в беседе с ТАСС.
Глава олимпийского комитета напомнил, что в 2027 году будет отмечаться 500-летие Джакарты, и в честь этого запланирована широкая программа совместных индонезийско-российских мероприятий. В частности, ожидаются соревнования по гонкам дронов.
Ранее стало известно, что сборная России в ноябре проведет товарищеские матчи с национальными командами Чили и Перу, пишет 360.ru.
