В Индонезии заявили о готовности к товарищескому матчу с футбольной сборной РФ

Индонезия готова провести товарищеский матч со сборной России по футболу. Об этом рассказал президент индонезийского Национального олимпийского комитета Раджа Сапта Октохари.

«Мы всегда открыты к проведению товарищеских матчей и соревнований между нашими национальными сборными в самых разных видах спорта, в том числе и по футболу, но, разумеется, не ограничиваясь только им», - отметил Октохари в беседе с ТАСС.

Глава олимпийского комитета напомнил, что в 2027 году будет отмечаться 500-летие Джакарты, и в честь этого запланирована широкая программа совместных индонезийско-российских мероприятий. В частности, ожидаются соревнования по гонкам дронов.

Ранее стало известно, что сборная России в ноябре проведет товарищеские матчи с национальными командами Чили и Перу, пишет 360.ru.

