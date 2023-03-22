Песков: Путин соболезнует в связи со смертью Чурова
Президент Владимир Путин глубоко соболезнует в связи со смертью бывшего председателя Центризбиркома Владимира Чурова. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Чуров скончался в среду в возрасте 70 лет. Около недели назад он перенес обширный инфаркт и операцию на сердце.
Представитель Кремля отметил, что российский лидер направит телеграмму родным и близким экс-главы ЦИК.
Ранее в МИД России выразили соболезнования в связи со смертью Владимира Чурова, пишет RT.
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