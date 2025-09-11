В Мехико при взрыве автоцистерны погибли четыре человека, 90 пострадали
Взрыв автоцистерны с газом произошел в Мехико, есть жертвы. Об этом сообщила глава правительства города Клара Бругада в соцсети X.
ЧП было зафиксировано в среду в районе Истапалапа на востоке Мехико. Изначально сообщалось о 57 пострадавших.
«По поводу происшествия в Истапалапе... четыре человека погибли... 90 пострадали», - указала Бругада.
При этом десять госпитализированных ранее пострадавших выписали из больницы.
Накануне в Вильнюсе прогремело несколько взрывов из-за загоревшихся на железной дороге цистерн с газом. Пострадал один человек, пишет 360.ru.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru