В Мехико при взрыве автоцистерны погибли четыре человека, 90 пострадали

Взрыв автоцистерны с газом произошел в Мехико, есть жертвы. Об этом сообщила глава правительства города Клара Бругада в соцсети X.

ЧП было зафиксировано в среду в районе Истапалапа на востоке Мехико. Изначально сообщалось о 57 пострадавших.

«По поводу происшествия в Истапалапе... четыре человека погибли... 90 пострадали», - указала Бругада.

При этом десять госпитализированных ранее пострадавших выписали из больницы.

