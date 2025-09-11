Кандидат в главы временного кабмина Непала назвала срок проведения выборов
Кандидат на пост главы временного правительства Непала, экс-председатель Верховного суда страны Сушила Карки рассчитывает в течение года провести выборы и передать власть. Об этом она рассказала в интервью каналу News18.
По словам Карки, прежде всего нужно восстановить мир в Непале.
«Я не заявляю, что смогу провести масштабные экономические реформы. Моя миссия - организовать своевременные выборы и передать власть новому руководству», - подчеркнула бывшая глава ВС.
Она добавила, что необходимо не допустить финансового влияния на итоги выборов и гарантировать их честность. Организация голосования может занять от шести месяцев до 1 года, однако его «проведут без задержек и передадут власть». По словам Карки, она не профессиональный политик и не имеет долгосрочных политических амбиций.
Ранее в Непале начались массовые протесты после запрета властями популярных соцсетей. Они переросли в беспорядки, в результате которых погибли 30 человек, еще 1033 получили ранения, пишет 360.ru. Премьер-министр страны Шарма Оли ушел в отставку, протестующие и армия Непала поддержали кандидатуру Карки на пост главы временного правительства.
