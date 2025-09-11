Гладков: Белгород атаковал 41 беспилотник ВСУ
Более 40 беспилотников ВСУ атаковали Белгород за прошедшие сутки. Об этом заявил глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Белгород подвергся атакам 41 беспилотника, из которых 28 сбиты. Ранены трое мирных жителей. Все пострадавшие продолжают лечение в стационаре», - указал губернатор.
При ударах были повреждены по шесть многоквартирных и частных домов, три административных здания, три социальных объекта, один коммерческий, а также 15 транспортных средств. Как отметил Гладков, из-за атак БПЛА утром 11 сентября пострадал мужчина, получили повреждения социальный объект, три машины, две квартиры в многоэтажке.
Ранее Минобороны сообщило, что минувшей ночью над Белгородской областью сбили пять украинских дронов, напоминает 360.ru.
