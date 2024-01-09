В Таиланде скончался российский журналист Михаил Войтенко
Главный редактор интернет-издания «Морской Бюллетень» Михаил Войтенко умер в Таиланде, передает РИА Новости со ссылкой на медиков.
Журналист скончался в возрасте 66 лет, не дожив до дня рождения около недели. Причиной смерти стал инфаркт.
Войтенко проживал в провинции Чонбури на востоке Таиланда. Родственники не могли связаться с ним с 29 декабря. Полиция обнаружила тело 1 января.
В Таиланде 20 декабря задержали 17-летнего россиянина за попытку убийства матери. Пострадавшая получила ранение острым предметом в область шеи, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru