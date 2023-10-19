Умер бывший министр культуры СССР Василий Захаров

Захаров умер во вторник, 17 октября. Похороны пройдут в субботу. Причина смерти не называется.

Экс-министр родился в 1934 году в Тверской области. В 1957-м он окончил Ленинградский государственный университет по специальности «экономика».

В 1986-1989 годах Захаров возглавлял Министерство культуры СССР. После этого в течение нескольких лет занимал должность советника-посланника посольства в Югославии.

25 сентября на 90-м году жизни умер экс-министр экономики России Евгений Ясин, напоминает «Радиоточка НСН».

