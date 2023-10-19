Умер бывший министр культуры СССР Василий Захаров
В возрасте 89 лет скончался бывший министр культуры СССР Василий Захаров, сообщает РИА Новости.
Захаров умер во вторник, 17 октября. Похороны пройдут в субботу. Причина смерти не называется.
Экс-министр родился в 1934 году в Тверской области. В 1957-м он окончил Ленинградский государственный университет по специальности «экономика».
В 1986-1989 годах Захаров возглавлял Министерство культуры СССР. После этого в течение нескольких лет занимал должность советника-посланника посольства в Югославии.
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