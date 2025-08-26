Умер бывший губернатор Новгородской области Михаил Прусак

При Прусаке Новгородская область считалась одним из наиболее открытых для инвестиций регионов страны. В 1990-е годы здесь появились крупные иностранные компании, были запущены проекты по развитию промышленности и привлечению капитала.

После ухода из губернаторского кресла Прусак некоторое время занимался бизнесом и общественной деятельностью, передает «Радиоточка НСН».

