Умер бывший губернатор Новгородской области Михаил Прусак
Бывший губернатор Новгородской области Михаил Прусак скончался на 66-м году жизни. Об этом сообщил во вторник врио главы региона Александр Дронов.
Михаил Прусак стал первым губернатором Новгородской области, избранным на всенародных выборах в декабре 1991 года. В 1996-м он был переизбран, а в 2001 году вновь получил поддержку жителей региона. В 2007 году президент Владимир Путин принял его отставку «по собственному желанию».
При Прусаке Новгородская область считалась одним из наиболее открытых для инвестиций регионов страны. В 1990-е годы здесь появились крупные иностранные компании, были запущены проекты по развитию промышленности и привлечению капитала.
После ухода из губернаторского кресла Прусак некоторое время занимался бизнесом и общественной деятельностью, передает «Радиоточка НСН».
