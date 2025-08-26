Умер бывший губернатор Новгородской области Михаил Прусак

Бывший губернатор Новгородской области Михаил Прусак скончался на 66-м году жизни. Об этом сообщил во вторник врио главы региона Александр Дронов.

Михаил Прусак стал первым губернатором Новгородской области, избранным на всенародных выборах в декабре 1991 года. В 1996-м он был переизбран, а в 2001 году вновь получил поддержку жителей региона. В 2007 году президент Владимир Путин принял его отставку «по собственному желанию».

Умер бывший глава Владимирской области Николай Виноградов

При Прусаке Новгородская область считалась одним из наиболее открытых для инвестиций регионов страны. В 1990-е годы здесь появились крупные иностранные компании, были запущены проекты по развитию промышленности и привлечению капитала.

После ухода из губернаторского кресла Прусак некоторое время занимался бизнесом и общественной деятельностью, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Новгородская ОбластьСмерть

Горячие новости

Все новости

партнеры