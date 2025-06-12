Умер бывший глава Владимирской области Николай Виноградов
Бывший губернатор Владимирской области Николай Виноградов умер в возрасте 78 лет. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области.
«Сегодня, 12 июня, на 79 году жизни не стало Почетного гражданина Владимирской области Николая Владимировича Виноградова», - отмечается в сообщении.
В пресс-службе указали, что под руководством Виноградова регион увеличил объем инвестиций, демонстрировал рост ВВП и среднедушевого дохода населения.
Как отметил действующий глава Владимирской области Александр Авдеев, с Виноградовым регион справился с перипетиями в 1990-х годах и достиг стабильности в 2000-е. Авдеев назвал экс-губернатора мудрым советником и единомышленником.
Николай Виноградов был избран главой администрации Владимирской области в декабре 1996 года, в 2000-м занял должность губернатора региона и покинул пост в 2013-м. Позже чиновник работал советником губернатора Авдеева.
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