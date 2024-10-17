Экс-главного внештатного нарколога РФ осудили на семь лет тюрьмы
Кузьминский районный суд Москвы назначил семь лет лишения свободы бывшему главному наркологу России Евгению Брюну по делу о хищении более 136 млн рублей путем мошенничества, сообщили РИА Новости.
Брюн признан виновным по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Помимо семилетнего срока в колонии общего режима, суд лишил врача права работать в государственных органах на 2,5 года и назначил ему штраф в размере 850 тысяч рублей.
Накануне прокурор просила назначить Брюну восемь лет колонии общего режима.
Ранее суд в Санкт-Петербурге приговорил бывшего вице-губернатора Ленинградской области Михаила Москвина к четырём годам колонии строгого режима за взятки, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru