Экс-главного внештатного нарколога РФ осудили на семь лет тюрьмы

Кузьминский районный суд Москвы назначил семь лет лишения свободы бывшему главному наркологу России Евгению Брюну по делу о хищении более 136 млн рублей путем мошенничества, сообщили РИА Новости.

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Брюн признан виновным по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Помимо семилетнего срока в колонии общего режима, суд лишил врача права работать в государственных органах на 2,5 года и назначил ему штраф в размере 850 тысяч рублей.

Накануне прокурор просила назначить Брюну восемь лет колонии общего режима.

Ранее суд в Санкт-Петербурге приговорил бывшего вице-губернатора Ленинградской области Михаила Москвина к четырём годам колонии строгого режима за взятки, напоминает RT.

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ФОТО: ТАСС
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