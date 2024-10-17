Экс-главного внештатного нарколога РФ осудили на семь лет тюрьмы

Брюн признан виновным по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Помимо семилетнего срока в колонии общего режима, суд лишил врача права работать в государственных органах на 2,5 года и назначил ему штраф в размере 850 тысяч рублей.

Накануне прокурор просила назначить Брюну восемь лет колонии общего режима.

Ранее суд в Санкт-Петербурге приговорил бывшего вице-губернатора Ленинградской области Михаила Москвина к четырём годам колонии строгого режима за взятки, напоминает RT.

