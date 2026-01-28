Бывшего главного нарколога РФ Брюна освободили от отбывания наказания

Бывшего главного нарколога России Евгения Брюна, осужденного по делу о мошенничестве в особо крупном размере, освободили от отбывания наказания. Об этом рассказал защитник Брюна в беседе с ТАСС.

В 2024 году суд приговорил медика к семи годам заключения, пишет RT. Дело было связано с хищением более 136 млн рублей при закупке тестов и реагентов для определения наркологической и алкогольной зависимости.

Как сообщил защитник, Брюна освободили от наказания «в связи с наличием заболевания, включенного в перечень».

Евгений Брюн занимал пост главного внештатного психиатра-нарколога Минздрава в 2009—2022 годах.

