Умер генерал-полковник Виктор Черкесов
Умер Виктор Черкесов, один из ближайших соратников Владимира Путина на первых этапах его президентства. Об этом сообщил депутат Александр Хинштейн.
«Высказал вдове свои соболезнования. Виктор Васильевич был замечательным человеком и настоящим государственником. Вечная ему память», — написал Хинштейн в своем телеграм-канале.
Виктор Черексов — первый заместитель директора ФСБ России Владимира Путина с 1998 г. (через месяц после назначения последнего). Весной 2000 года участвовал в президентской избирательной кампании Владимира Путина, работал в его предвыборном штабе. С мая 2000 года полномочный представитель президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе. В 2000—2003 годах член Совета Безопасности Российской Федерации. С 2003 по 2008 гг. — председатель образованного Государственного комитета Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ (Госнаркоконтроль). Депутат Государственной думы РФ шестого созыва от КПРФ (с 2011 по 2016 год).
Бывшему руководителю ФСКН было 72 года.
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