Умер автор Стэнфордского эксперимента над студентами-«заключенными»
В Сан-Франциско скончался американский психолог Филип Зимбардо, известный своими особыми тюремными экспериментами над заключенными. Об этом говорится на официальном сайте Стэнфордского университета, в котором он проработал преподавателем более 50 лет.
По данным источника, Зимбардо умер в своем доме еще 14 октября. Ему был 91 год. При этом причина смерти ученого не называется.
Зимбардо известен Стэнфордским или тюремным экспериментом, который проводился в 1971 году. Во время исследования психолог хотел изучить реакцию человека на ограничение свободы, условия жизни в тюрьме и влияние навязанной социальной роли.
Он проводил эксперимент на каникулах в подвале факультета психологии Стэнфордского университета. Так, в тюремных условиях проживали 24 студента, которых он разделил на «охранников» и «заключенных».
Эксперимент должен был продолжаться две недели, но его прервали после шестого дня проведения, так как каждый третий студент-«охранник» стал проявлять садистские наклонности. При этом двоих студентов-«заключенных» освободили от участия в эксперименте даже раньше, потому что они получили моральные травмы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru