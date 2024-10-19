Умер автор Стэнфордского эксперимента над студентами-«заключенными»

В Сан-Франциско скончался американский психолог Филип Зимбардо, известный своими особыми тюремными экспериментами над заключенными. Об этом говорится на официальном сайте Стэнфордского университета, в котором он проработал преподавателем более 50 лет.

По данным источника, Зимбардо умер в своем доме еще 14 октября. Ему был 91 год. При этом причина смерти ученого не называется.

Зимбардо известен Стэнфордским или тюремным экспериментом, который проводился в 1971 году. Во время исследования психолог хотел изучить реакцию человека на ограничение свободы, условия жизни в тюрьме и влияние навязанной социальной роли.