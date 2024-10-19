NYT: В Бангладеш долгое время существовала спецтюрьма для политзаключенных

В Бангладеш долгие годы существовала секретная подземная тюрьма для политических заключенных. Об этом сообщает издание «New York Times» (NYT) со ссылкой на экс-заключенных.

По данным источника, она называлась «Дом зеркал» («Айнагор») и контролировалась премьер-министром Бангладеш Шейх Хасиной.

С момента ее прихода к власти в 2009 году в стране начались репрессии. Граждан могли преследовать за организацию митингов, перекрытие дорог в знак протеста и даже посты в социальных сетях. Согласно данным правозащитников, с того момента в Бангладеш без вести пропали свыше 700 диссидентов. При этом отмечается, что реальная цифра может быть больше.

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5 августа 2024 года Шейх Хасина подала в отставку и покинула страну в результате массовых протестов, продолжавшихся с начала июля.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что участники беспорядков в Бангладеш захватили территорию тюрьмы округа Шерпур на севере страны и устроили там пожар, после чего из учреждения сбежали примерно 500 заключенных.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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