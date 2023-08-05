Умер актер из сериала «Во все тяжкие» Марк Марголис

«Марк Марголис, <...> сыгравший наркобарона в нашумевшем сериале "Во все тяжкие" и его приквеле "Лучше звоните Солу", скончался», — заявил представитель артиста.

Причина смерти не уточняется. Как пишет The Hollywood Reporter со ссылкой на сына актера Моргана Марголиса, артист скончался в больнице Нью-Йорка после болезни.

Марк Марголис наиболее известен по роли лидера наркокартеля Гектора Саламанки в сериалах «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу». Также актер снялся в десятках проектов, в том числе в картинах «Лицо со шрамом», «Реквием по мечте», «Черный лебедь», сериалах «Секс в большом городе», «Американская история ужасов», «Тюрьма Оз».

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