В Москве умерла актриса Ирина Мирошниченко
В Москве на 82-м году жизни ушла Народная артистка РСФСР, актриса МХТ имени Чехова Ирина Мирошниченко, сообщает ТАСС.
Она скончалась в реанимации одной из столичных клиник, не приходя в сознание.
Мирошниченко госпитализировали 30 июля с тяжёлой формой гриппа. Её поместили в отделение реанимации. Днём позже у неё остановилось сердце, однако, врачи затем смогли восстановить сердцебиение.
В общей сложности актриса снялась в более чем 40 фильмах и сериалах. Мирошниченко дебютировала в кино, исполнив эпизодическую роль сестры одного из главных героев в лирической комедии «Я шагаю по Москве» Георгия Данелии. Затем были киноработы в фильмах: «Андрей Рублев», «Дядя Ваня», «Вам и не снилось...», «Зимняя вишня», «Тайны мадам Вонг» и «Старый Новый год».
Первым мужем актрисы был знаменитый советский драматург Михаил Шатров, вторым Народный артист РСФСР и Литовской ССР, режиссер Витаутас Жалакявичюс, третьим – Народный артист РФ, актер Игорь Васильев.
В 2021 году она была награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.
Ранее Народная артистка РСФСР Нина Дробышева умерла на 85 году жизни, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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