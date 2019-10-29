Умер академик Николай Анфимов, руководящий затоплением станции «Мир»

29 октября 201919:33

Академик Николай Анфимов, который руководил затоплением в Тихом океане космической станции «Мир» в марте 2001 года, скончался в возрасте 84 лет. Как отмечает RT, в некрологе, опубликованном на сайте «Роскосмоса», отмечается, что учёный умер после продолжительной болезни.

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Ранее НСН писала, что 11 октября в возрасте 85 лет от острой сердечной недостаточности в реанимационном отделении одного из столичных госпиталей умер Алексей Леонов – советский космонавт, который первым за всю историю вышел в открытый космос.

Герой России, космонавт Павел Виноградов в эфире НСН вспомнил о заслугах Леонова перед советской космонавтикой и всем миром.

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ФОТО: pixabay.com
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