«Учитель и отец». Космонавт Виноградов об Алексее Леонове

«Но всё это не самое главное. Самое главное, Алексей Архипович был для нас, для космонавтов и учитель, и отец. С ним можно было поговорить на любую тему, обсудить любой вопрос. К нему можно было прийти и днём, и ночью, и когда угодно. Несмотря на все свои большие посты и огромные регалии, это был человек абсолютно открытый для всех. Безусловно, для нас для всех это очень большая потеря, к сожалению, уже неотвратима. Его болезнь прогрессировала очень долго, он с ней боролся не год и не два. Но при любой возможности, если у него были силы, он прилетал к нам на полигон, на Байконур. Он провожал все экипажи, когда это было для него физически возможно. До последних своих дней Алексей Архипович знал, чем живёт отряд космонавтов, что происходит у нас в промышленности. Он очень переживал за всё, что у нас делается, за все наши неудачи. Мы все для него были, как дети», - рассказал космонавт.

Леонов будет похоронен на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах. В последний путь его проводят 15 октября в 11:00.

Напомним, в марте 1965 года Алексей Леонов первым в мире совершил выход в открытый космос. Кроме того, в 1975 году принял участие в совместном советско-американском космическом полете, включавшем стыковку кораблей «Союз» и Apollo и переход экипажей из одного в другой.

