«Учитель и отец». Космонавт Виноградов об Алексее Леонове
Герой России Павел Виноградов в эфире НСН почтил память Леонова и рассказал о его отеческом отношении ко всем пришедшим после него космонавтам.
Советский космонавт, который первым за всю историю вышел в открытый космос, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов умер в возрасте 85 лет от острой сердечной недостаточности в реанимационном отделении одного из столичных госпиталей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Центра подготовки космонавтов имени Гагарина.
Герой России, космонавт Павел Виноградов в эфире НСН вспомнил о заслугах Леонова перед советской космонавтикой и всем миром.
«Алексей Архипович не только первый вышел в открытый космос, но первый и первый сделал шаг для совместной работы в космосе СССР и США в самые холодные годы отношений. Он всегда был беспредельно предан нашему делу. Он очень долго работал в Центре подготовки космонавтов, отвечал за самое главное, основное направление - подготовку экипажей. Его величина, его влияние на всё это беспрекословно. Еще более важен его высокий статус в международном сотрудничестве. Надо сказать, что Алексей Архипович был инициатором объединения всех, кто когда-либо поднимался в космос в одну организацию, к которой очень многие прислушиваются, и правительства, и президенты, и правительственные организации. Эта его идея очень дорого стоит, особенно в наши непростые времена», - поделился Виноградов.
По его словам, для младших коллег Леонов всегда был близким человеком и продолжал быть в курсе новостей космической сферы до последнего дня.
«Но всё это не самое главное. Самое главное, Алексей Архипович был для нас, для космонавтов и учитель, и отец. С ним можно было поговорить на любую тему, обсудить любой вопрос. К нему можно было прийти и днём, и ночью, и когда угодно. Несмотря на все свои большие посты и огромные регалии, это был человек абсолютно открытый для всех. Безусловно, для нас для всех это очень большая потеря, к сожалению, уже неотвратима. Его болезнь прогрессировала очень долго, он с ней боролся не год и не два. Но при любой возможности, если у него были силы, он прилетал к нам на полигон, на Байконур. Он провожал все экипажи, когда это было для него физически возможно. До последних своих дней Алексей Архипович знал, чем живёт отряд космонавтов, что происходит у нас в промышленности. Он очень переживал за всё, что у нас делается, за все наши неудачи. Мы все для него были, как дети», - рассказал космонавт.
Леонов будет похоронен на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах. В последний путь его проводят 15 октября в 11:00.
Напомним, в марте 1965 года Алексей Леонов первым в мире совершил выход в открытый космос. Кроме того, в 1975 году принял участие в совместном советско-американском космическом полете, включавшем стыковку кораблей «Союз» и Apollo и переход экипажей из одного в другой.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене