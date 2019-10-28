Умер диссидент Владимир Буковский

Советский диссидент и писатель Владимир Буковский скончался в Великобритании на 77-ом году жизни. Информация об этом появилась на официальном сайте Буковского, пишут Известия.

«Владимир Буковский ушел из жизни 27 октября 2019 году в английском городе Кембридж», — говорится в сообщении.

Причиной смерти Влаадимира Буковского называют остановку сердца, сообщает Ura.ru.