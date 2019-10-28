Умер диссидент Владимир Буковский
Советский диссидент и писатель Владимир Буковский скончался в Великобритании на 77-ом году жизни. Информация об этом появилась на официальном сайте Буковского, пишут Известия.
«Владимир Буковский ушел из жизни 27 октября 2019 году в английском городе Кембридж», — говорится в сообщении.
Причиной смерти Влаадимира Буковского называют остановку сердца, сообщает Ura.ru.
Владимир Буковский был одним из самых известных диссидентов СССР. В 1972 году он был приговорен к двум годам заключения и пяти годам ссылки за «антисоветскую агитацию». В 1976 году Буковского обменяли на находившегося в тюрьме главы Компартии Чили Луиса Корвалана. В народе после этого разошлась поговорка: «обменяли хулигана на Луиса Корвалана». С 1976 года Буковский проживал в Великобритании. В 2007 году он был выдвинут кандидатом в президенты России на выборы 2008 года, однако позднее Центризбирком отказал ему в регистрации, так как Буковский последние десять лет не проживал на территории Российской федерации. В 2016 году Буковский оказался в центре скандала: британские власти обвинили его в хранении и изготовлении детской порнографии. Дело дошло до суда, однако процесс так и не был завершен, постоянно приостанавливаясь из-за плохого состояния здоровья подсудимого.
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