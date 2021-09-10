Юмашева сравнила интернет с Черкизоном для педофилов

Необходимо отдельно проработать проблему педофилии в интернете, заявила депутат ГД РФ, член комитет по вопросам семьи, женщин и детей Инга Юмашева в пресс-центре НСН.

«Сегодня мы видим, что педофилия, к сожалению, процветает не только офлайн, но и онлайн. Сегодня интернет – зона свободы, каждый трактует это свободу по-своему. Для кого-то, к сожалению, эта свобода для совершения греха. Есть группы, где педофилы делятся своим опытом, распространяют контент о своих сексуальных контактах с детьми, вовлекают детей в эти группы. Если мы видим, что в реальной жизни такого рода люди получают порицание, то в интернете происходит обратная история – они там находят единомышленников. Это не просто деструктивный контент, это опасный контент. До сих пор у нас нет эффективного механизма блокировки такого рода информации. Сегодня мы по сути можем говорить о том, что пространство Интернета – это такой своеобразный Черкизовский рынок девяностых, государство в государстве получается – со своими законами, со своими возможностями», - отметила она.

Необходимо ввести пожизненный контроль за такими преступниками и исключить возможность их досрочного освобождения, заявила Юмашева ранее в пресс-центре НСН.

