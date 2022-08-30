Юмашева призвала сажать в тюрьму за «экстремистские» детские игрушки

«Все наши игрушки должны быть заточены на доброе, светлое, вечное и на то, чтобы у ребенка было желание продолжить свой род и создавать семью. Но здесь другой момент. Специфика зла – проникать незаметно, постепенно, через игрушки… Государство отчасти может упустить тот момент, когда может быть слишком поздно. Игрушки, которые нам точно не нужны – это те, которые размывают половую принадлежность. Мы должны четко понимать, что такая продукция является экстремистской. Такую деятельность авторов мультфильмов, фильмов, книг, создателей игрушек для детей мы могли бы карать уголовной ответственностью, которая предусмотрена в статье 242(незаконное изготовление, оборот порнографических материалов или примеров)», - сказала Юмашева.

Ранее Инга Юмашева в пресс-центре НСН заявила, что детские игрушки в виде радужных единорогов и монстров необходимо цензурировать в России. По ее словам, они воспитывают в детях эгоизм и эгоцентризм.

