Юмашева презентовала проект Конвенции по защите семьи

Член Совета по внешней и оборонной политики, член Российского совета по международным делам, эксперт Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Инга Юмашева рассказала Telegram-каналу «Радиоточка НСН» о важнейших принципах Конвенции России по защите детей.

«Сегодня у нашей страны есть уникальный шанс самой стать источником документов, вокруг которых мы могли бы сплотить разные страны. Этим документом является Конвенция о защите семьи. Мы предлагаем ее на уровне Союзного государства Россия - Белоруссия, с возможностью присоединения других стран. Обсуждался этот документ на Совете по внешней и оборонной политики, в присутствии министра иностранных дел Сергея Викторовича Лаврова. Во-первых, речь идет о запрете однополых браков, запрет любой пропаганды нетрадиционных отношений, запрет пропаганды антисемейных идей – в сфере радикального феминизма, пропаганды абортов», - рассказала Юмашева.

Международные правовые институты все чаще принимают решения, основываясь на политических факторах, заявил ранее политолог, член-корреспондент Академии Военных Наук Российской Федерации Сергей Судаков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

