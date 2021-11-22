Политолог призвал создать замену ЕСПЧ без подсуживания ЛГБТ-представителям
Сергей Судаков уверен, что современные правовые институты не отвечают требованию справедливости из-за своей либеральной направленности.
Международные правовые институты все чаще принимают решения, основываясь на политических факторах, заявил Telegram-каналу "Радиоточка НСН" политолог, член-корреспондент Академии Военных Наук России Сергей Судаков.
«Когда мы ищем правосудия, мы сначала приходим в свои суды, а потом у нас есть надгосударственные судебные учреждения, институты. Например, есть такой институт, который условно мы называем Суд по правам человека (ЕСПЧ - прим. НСН). Есть одна проблема: при любых рассмотрениях наших дел, в том числе, России учитывается исключительно политический окрас этого дела. Если человек либерал, гомосексуалист, есть очень хорошие шансы, что дело даже в условиях несправедливого разбирательства будет рассмотрено в его пользу. И тогда сам критерий справедливости утрачивается. Если мы объединим усилия, то вполне можем создать некую новую организацию, которая бы занималась настоящим правосудием. Мы это будем делать и делаем не только на базе России», - отметил Судаков.
Ранее он также подчеркнул, что консервативную мораль сегодня все больше разделяют и на западе, где либеральные ценности давно стали приоритетом.
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