Нехватка кадров. Чем займутся по поручению Путина кабмин и Минздрав?

Разработать принципы модернизации системы первичного звена здравоохранения поручил правительству президент РФ Владимир Путин. Как отмечает РИА Новости, поручение должно быть исполнено к 1 октября. Кроме того, глава государства распорядился начать подготовку соответствующих программ в регионах. Они должны быть готовы к 1 июля 2020 года. В свою очередь, кабмин и Минздрав должны провести анализ уровня зарплат работников первого звена и уточнить, насколько справедливо начисляются стимулирующие выплаты.

Главная проблема российской медицины в нехватке кадров, убеждён основатель ОМС в России, профессор, заслуженный экономист РФ Владимир Гришин. В беседе с НСН он отметил, что уровень первичной медицинской помощи в России развивается далеко не семимильными шагами.

«Прежде всего, нужно организовать массовый поток пациентов в поликлиники. Второе, должно быть наличие специалистов. Первичная медико-санитарная помощь у нас, к сожалению, развивается не совсем теми темпами, которые необходимы. Первичный контакт врача и пациента — это как раз тот базис для реализации национальных проектов. Это огромная нагрузка на поликлиники, а страховые компании, фонды территориального страхования — они будут всего лишь оплачивать данную помощь. Больше риск, что не хватит потенциала на всех. В огромном потоке пациентов может не получиться слаженной работы», — отметил Гришин.