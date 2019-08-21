Нехватка кадров. Чем займутся по поручению Путина кабмин и Минздрав?
Врачи в эфире НСН назвали главные болевые точки медицины в России.
Разработать принципы модернизации системы первичного звена здравоохранения поручил правительству президент РФ Владимир Путин. Как отмечает РИА Новости, поручение должно быть исполнено к 1 октября. Кроме того, глава государства распорядился начать подготовку соответствующих программ в регионах. Они должны быть готовы к 1 июля 2020 года. В свою очередь, кабмин и Минздрав должны провести анализ уровня зарплат работников первого звена и уточнить, насколько справедливо начисляются стимулирующие выплаты.
Главная проблема российской медицины в нехватке кадров, убеждён основатель ОМС в России, профессор, заслуженный экономист РФ Владимир Гришин. В беседе с НСН он отметил, что уровень первичной медицинской помощи в России развивается далеко не семимильными шагами.
«Прежде всего, нужно организовать массовый поток пациентов в поликлиники. Второе, должно быть наличие специалистов. Первичная медико-санитарная помощь у нас, к сожалению, развивается не совсем теми темпами, которые необходимы. Первичный контакт врача и пациента — это как раз тот базис для реализации национальных проектов. Это огромная нагрузка на поликлиники, а страховые компании, фонды территориального страхования — они будут всего лишь оплачивать данную помощь. Больше риск, что не хватит потенциала на всех. В огромном потоке пациентов может не получиться слаженной работы», — отметил Гришин.
Более того, на сегодняшний день в России делается всё, чтобы нехватка грамотных специалистов в медицине сохранялась, уверен президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семён Гальперин. Так, в июне Следственный комитет предложил добавить в Уголовный кодекс новые статьи о врачебных ошибках. Этот шаг отвернёт от медицины последних оптимистов, заявил в эфире НСН врач.
«Эта мера бессмысленна, много раз уже обсуждалось, что эта инициатива об уголовном преследовании врачей за ошибки не будет вводиться, потому что было однозначное отношение всей медицинской общественности к этой идее. Это окончательно уничтожит остатки нашей медицины. Кто захочет работать врачом в ситуации, когда над тобой постоянно висит угроза уголовного преследования? Нужно понимать, что в цивилизованном мире таких вещей быть не может. У нас и так врачи разбегаются, после мединститута меньше половины выпускников идут работать врачами. Я считаю, это последний гвоздь в крышку гроба нашей медицины. И так её уже практически уничтожили безграмотной реформой, теперь, видимо, посчитали, что нужно добить оставшееся», — заявил Гальперин.
Напомним, внимание на проблемы медицины президент РФ обратил по итогам Прямой линии, в ходе которой к нему поступали жалобы от граждан. Он выделил основные вопросы, которые нужно решить: доступность первичного звена здравоохранения, дефицит специалистов по конкретным направлениям и проблему лекарственного обеспечения.
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