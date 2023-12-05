Улюкаев похвалил деятельность Набиуллиной на посту главы ЦБ

Экс-министр назвал нестабильной нынешнюю ситуацию в экономике и добавил, что не хотел бы сегодня быть членом правительства. Нынешнее руководство страны существует в более жестких политических ограничениях, заявил Улюкаев.

Текущую ситуацию он назвал экономической «двухконтурностью», в ней одновременно существуют потребительская и мобилизационная экономики.

«В области трудовых ресурсов: если у вас образованные и профессионально продвинутые люди уехали — миллион человек, вместо них приехали миллион человек, которые успешно выполняют функции курьера или охранника, то формально у вас такой же объем занятости, но это другая занятость, другой контур», — пояснил бывший министр. Он также добавил, что экономика Россия нестабильна и движется из стороны в сторону.

Свое нежелание вновь трудиться в Центробанке или правительстве Улюкаев объяснил тем, что в одну реку нельзя войти дважды.

Кроме того, Улюкаев отметил, что не знает, хочет ли уехать из России. По его словам, это будет зависеть от происходящего в стране и от семейных обстоятельств.

Ранее Улюкаев заявил, что ему нравится его нынешнее положение простого человека. Отсидевший за взятку экс-чиновник отметил, что раньше он был «немножко отстраненным от жизни большим начальником», затем стал зеком, а теперь он просто «человек среди людей». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

