Улюкаев похвалил деятельность Набиуллиной на посту главы ЦБ
Бывший министр экономического развития (2013-2016) Алексей Улюкаев похвалил в интервью работу главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной и подчеркнул, что вряд ли мог бы противостоять внешним потрясениям лучше, чем она. Об этом сообщило издание РБК.
Экс-министр назвал нестабильной нынешнюю ситуацию в экономике и добавил, что не хотел бы сегодня быть членом правительства. Нынешнее руководство страны существует в более жестких политических ограничениях, заявил Улюкаев.
Текущую ситуацию он назвал экономической «двухконтурностью», в ней одновременно существуют потребительская и мобилизационная экономики.
«В области трудовых ресурсов: если у вас образованные и профессионально продвинутые люди уехали — миллион человек, вместо них приехали миллион человек, которые успешно выполняют функции курьера или охранника, то формально у вас такой же объем занятости, но это другая занятость, другой контур», — пояснил бывший министр. Он также добавил, что экономика Россия нестабильна и движется из стороны в сторону.
Свое нежелание вновь трудиться в Центробанке или правительстве Улюкаев объяснил тем, что в одну реку нельзя войти дважды.
Кроме того, Улюкаев отметил, что не знает, хочет ли уехать из России. По его словам, это будет зависеть от происходящего в стране и от семейных обстоятельств.
Ранее Улюкаев заявил, что ему нравится его нынешнее положение простого человека. Отсидевший за взятку экс-чиновник отметил, что раньше он был «немножко отстраненным от жизни большим начальником», затем стал зеком, а теперь он просто «человек среди людей». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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