Бывший заместитель назвал Улюкаева «полезным в нынешней ситуации»
Бывший заместитель министра экономического развития Евгений Елин заявил, что экс-глава ведомства Алексей Улюкаев пользовался всеобщим уважением сотрудников, пишут «Известия».
По его мнению, бывший министр - выдающий специалист в своей области, «крупнейший экономист и очень хороший управленец».
«Он очень мудрый руководитель, именно мудрый. Абсолютно полезный в нынешней ситуации специалист», — подчеркнул Елин.
Отвечая на вопрос, могут ли Улюкаева привлечь к решению текущих экономических проблем, он посоветовал обратиться к властям.
Ранее в Общественной наблюдательной комиссии заявили, что экс-министр экономического развития России Алексей Улюкаев может выйти на свободу в рамках условно-досрочного освобождения после вступления судебного решения в силу 12 мая, сообщает RT.
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