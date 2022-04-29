Бывший заместитель назвал Улюкаева «полезным в нынешней ситуации»

Бывший заместитель министра экономического развития Евгений Елин заявил, что экс-глава ведомства Алексей Улюкаев пользовался всеобщим уважением сотрудников, пишут «Известия».

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По его мнению, бывший министр - выдающий специалист в своей области, «крупнейший экономист и очень хороший управленец».

«Он очень мудрый руководитель, именно мудрый. Абсолютно полезный в нынешней ситуации специалист», — подчеркнул Елин.

Отвечая на вопрос, могут ли Улюкаева привлечь к решению текущих экономических проблем, он посоветовал обратиться к властям.

Ранее в Общественной наблюдательной комиссии заявили, что экс-министр экономического развития России Алексей Улюкаев может выйти на свободу в рамках условно-досрочного освобождения после вступления судебного решения в силу 12 мая, сообщает RT.

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ФОТО: Алексей Улюкаев // РИА Новости/Михаил Воскресенский
ТЕГИ:Уголовное НаказаниеУДОМинэкономразвитияАлексей Улюкаев
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