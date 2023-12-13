Улицы в центре Москвы перекроют из-за пресс-конференции Путина

На Ильинке и Варварке будет также недоступна парковка, подчеркнули в дептрансе. Водителям посоветовали использовать городской транспорт или планировать маршрут заранее, учитывая перекрытия.

14 декабря состоится прямая линия и большая пресс-конференция с президентом РФ Владимиром Путиным. Начало мероприятия запланировано на 12 часов мск. В прошлом году ни прямая линия, ни пресс-конференция не проводились.

Накануне сообщалось, что россияне отправили Путину перед итогами года более 1,5 миллиона вопросов.



