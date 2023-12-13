Улицы в центре Москвы перекроют из-за пресс-конференции Путина

Движение нескольких улицах в центре Москвы в четверг, 14 декабря, перекроют. Об этом предупредил Telegram-канал столичного департамента транспорта.

В сообщении говорится, что с 00.01 до окончания мероприятия движение будет закрыто на улице Ильинка от Новой площади до Красной площади, улице Варварка от Китайгородского проезда до Большого Москворецкого моста, в проезде между улицами Ильинка и Варварка в районе дома 5 по Красной площади.

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На Ильинке и Варварке будет также недоступна парковка, подчеркнули в дептрансе. Водителям посоветовали использовать городской транспорт или планировать маршрут заранее, учитывая перекрытия.

14 декабря состоится прямая линия и большая пресс-конференция с президентом РФ Владимиром Путиным. Начало мероприятия запланировано на 12 часов мск. В прошлом году ни прямая линия, ни пресс-конференция не проводились.

Накануне сообщалось, что россияне отправили Путину перед итогами года более 1,5 миллиона вопросов.


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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
ТЕГИ:ДорогиПерекрытие ДвиженияМосква

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