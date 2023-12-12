«Березовская и Зарубин»: Песков назвал имена ведущих прямой линии Путина

Прямую линию с президентом Владимиром Путиным будут модерировать ведущая Первого канала Екатерина Березовская и журналист ВГТРК Павел Зарубин. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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По словам представителя Кремля, он сам будет модерировать пресс-конференцию президента.

Прямая линия и ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина пройдут 14 декабря, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Начало прямой трансляции запланировано на 12:00 мск. Первый канал, «Россия 1», НТВ и ОТР закладывают на программу три часа в своей сетке вещания.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Дмитрий ПесковПресс-конференция ПутинаВладимир ПутинПрямая Линия С Владимиром Путиным

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