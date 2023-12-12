Россияне отправили Путину перед итогами года более 1,5 миллиона вопросов

В общей сложности поступило 1 557 445 вопросов, из них чуть более 950 тысяч - по телефону, 408 тысяч - по смс, сайтом воспользовались 96 тысяч граждан.

Чаще всего россияне спрашивают про спецоперацию на Украине, медицину, образование и проблемы ЖКХ.

Прямая линия с российским президентом пройдет 14 декабря в 12:00 по московскому времени, и, по предварительным данным, продлится три часа. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

