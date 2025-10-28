Уличную певицу из Санкт-Петербурга оштрафовали по делу о дискредитации армии

Как рассказала адвокат девушки, речь идёт об исполнении песни певицы Монеточки (настоящее имя - Елизавета Гырдымова, признана в РФ иноагентом).

«Полный текст песни не представлен для того, чтобы говорить о том, что те или иные высказывания дискредитируют Вооруженные силы», - отметила юрист.

Как пишет RT, по решению Ленинского районного суда Санкт-Петербурга Логиновой был назначен штраф в размере 30 тысяч рублей.

Ранее Логинова получила 13 суток ареста за выступление, на котором она вместе с музыкальной группой исполняла песни признанных в РФ иноагентами артистов, в том числе запрещённые, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

