Укрытия для населения оборудуют в Подмосковье до конца года
Укрытия для населения оборудуют в Подмосковье до 25 декабря. Об этом сообщил начальник областного главка МЧС РФ Сергей Полетыкин в ходе своего выступления на заседании Мособлдумы.
По его словам, работа по оборудованию укрытий проводится во всех многоквартирных домах. Полетыкин отметил, что для населения также есть укрытия в торговых центрах. Все они, указал он, обеспечивают укрытие до 15 миллионов человек.
Начальник областного главка МЧС подчеркнул, что укрытия должны быть оборудованы местами для сидения, розетками для зарядки гаджетов, в них должны быть электричество и питьевая вода. Также он отметил, что находиться внутри можно будет максимум час. Полетыкин добавил, что вешать указатели на укрытие пока что не будут, так как не хотят «возбуждать население».
Ранее полковник в отставке и военный обозреватель Виктор Литовкин заявил, что бомбоубежища являются важнейшим элементом защиты жизни и здоровья граждан, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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