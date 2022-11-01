Полковник Литовкин рассказал, зачем в городах готовят бомбоубежища

Полковник в отставке и военный обозреватель Виктор Литовкин заявил, что бомбоубежища являются важнейшим элементом защиты жизни и здоровья граждан, сообщает NEWS.ru.

В Тель-Авиве объявили об открытии общественных бомбоубежищ

По его словам, они должны быть готовы на всякий случай, так как могут понадобиться не только во время военных действий, но при землетрясениях, наводнениях и техногенных катастрофах.

«Иметь некоторое количество бомбоубежищ необходимо. Другое дело, что в 1990-е годы мы их распродали. Тогда все были за мир и не видели, как нас втягивают в ловушку. Пока американцы вели агрессивные войны, мы всё распродали», - отметил эксперт.

Литовкин добавил, что все существующие бомбоубежища необходимо проверять и ремонтировать при необходимости.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев проверил состояние укрытий на случай новых атак со стороны ВСУ и поручил разместить указатели на места расположения убежищ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Аверин
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