Полковник Литовкин рассказал, зачем в городах готовят бомбоубежища

По его словам, они должны быть готовы на всякий случай, так как могут понадобиться не только во время военных действий, но при землетрясениях, наводнениях и техногенных катастрофах.

«Иметь некоторое количество бомбоубежищ необходимо. Другое дело, что в 1990-е годы мы их распродали. Тогда все были за мир и не видели, как нас втягивают в ловушку. Пока американцы вели агрессивные войны, мы всё распродали», - отметил эксперт.

Литовкин добавил, что все существующие бомбоубежища необходимо проверять и ремонтировать при необходимости.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев проверил состояние укрытий на случай новых атак со стороны ВСУ и поручил разместить указатели на места расположения убежищ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».