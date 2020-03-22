Саакашвили предсказал Украине «зону турбулентности» из-за кризиса по CОVID-19
Украина, в отличие от России, не готова к экономическому кризису, вызванному пандемией коронавируса и падением цен на нефть. Киев ждет «зона турбулентности», заявил экс-президент Грузии, и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в интервью «Седьмому каналу».
Политик считает, что по украинской экономике пройдет не просто шторм, а «настоящее цунами». Если России поможет пережить кризис «подушка безопасности» в объеме 600 млрд долларов из резервных фондов, то Украина «попадет в зону турбулентности».
«У государства нет ресурсов, потому что, по большому счету, на Украине нет государства, нет государственных институтов», — считает Саакашвили.
Ранее экономист Александр Дудчак в эфире НСН заявил, что ситуация с коронавирусом спровоцирует возвращение тысяч украинцев на родину и подхлестнёт безработицу, но властям будет, чем оправдаться. Массовое возвращение соотечественников на Украину эксперт назвал дополнительным ударом по экономике страны.
«Если треть населения работает за рубежом, то остальные две трети могут жить, скажем так, не голодая. Так что с возвращением граждан из-за рубежа и остановкой предприятий из-за страха перед вирусом наносится тройной удар», - считает он.
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