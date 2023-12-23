Украинской участнице конкурса красоты «Мисс Земля» сократили эфирное время

Украинскую участницу суперфинала конкурса «Мисс Земля» Анастасию Фейер лишили эфирного времени. Зрители не увидели ее даже в начале шоу, передает РИА Новости со ссылкой на украинское издание «Обозреватель».

Победительницей конкурса «Мисс Земля» стала участница из Албании

Конкурсантки – по пять человек – представлялись публике перед микрофоном, называя свои имена и страны.

«Когда на сцене показалась пятерка с украинкой, трансляция прервалась и возобновилась уже на других участниках», – говорится в публикации.

На конкурсе в купальниках украинка вышла на сцену вместе с российской соперницей Дарьей Луконькиной, которая вошла в ТОП-10 самых красивых девушек планеты. При том Фейер не смогла пройти в двадцатку. Украинские журналисты считают, что Луконькину «протолкнули».

Ранее новой «Мисс Франция» впервые за всю 103-летнюю историю конкурса стала девушка с короткой стрижкой, пишет Sky News.



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ФОТО: стоп-кадр с видео / соцсети
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