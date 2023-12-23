Украинской участнице конкурса красоты «Мисс Земля» сократили эфирное время

Конкурсантки – по пять человек – представлялись публике перед микрофоном, называя свои имена и страны.

«Когда на сцене показалась пятерка с украинкой, трансляция прервалась и возобновилась уже на других участниках», – говорится в публикации.



На конкурсе в купальниках украинка вышла на сцену вместе с российской соперницей Дарьей Луконькиной, которая вошла в ТОП-10 самых красивых девушек планеты. При том Фейер не смогла пройти в двадцатку. Украинские журналисты считают, что Луконькину «протолкнули».

Ранее новой «Мисс Франция» впервые за всю 103-летнюю историю конкурса стала девушка с короткой стрижкой, пишет Sky News.





