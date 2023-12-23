Победительницей конкурса «Мисс Земля» стала участница из Албании
Представительница Албании Дрита Зири стала победительницей международного конкурса красоты «Мисс Земля». Трансляция смотра проходила на YouTube.
Конкурс проводится ежегодно на Филиппинах. Мероприятие пропагандирует социальную ответственность, экологическую осведомленность, сохранение природы.
В состязании предусмотрены победительницы от стихий Земли, Воздуха, Огня и Воды. Мисс Земля — самый почетный титул конкурса.
Звание Мисс Воздух получила представительница Филиппин Ильяна Адуана, Мисс Огонь стала участница из Таиланда Кора Блиалулт, а титул Мисс Вода присудили вьетнамке До Тхи Лан Ань.
Ранее представительница Никарагуа Шейннис Паласиос стала победительницей конкурса «Мисс Вселенная», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На Украине захотели ввести всеобщую военную подготовку с 17 лет
- Победительницей конкурса «Мисс Земля» стала участница из Албании
- Байден подписал военный бюджет США на 2024 год в размере $886 млрд
- Украинского чиновника задержали за попытку хищения $40 млн при закупке снарядов
- Актер из «Реальных пацанов» женился на матери звезды «Слова пацана»
- Полиция обнаружила в центре Праги муляж гранаты
- В ДТП с грузовиком под Псковом погибли три человека
- Москалькова: российским и украинским военнопленным передали письма от родных
- Павел Деревянко предложил отправлять мажоров в деревню
- СМИ: футболистам украинского клуба «Оболонь» вручили повестки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru