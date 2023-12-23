Победительницей конкурса «Мисс Земля» стала участница из Албании

Представительница Албании Дрита Зири стала победительницей международного конкурса красоты «Мисс Земля». Трансляция смотра проходила на YouTube.

Титул «Мисс Франция» впервые в истории получила участница с короткими волосами

Конкурс проводится ежегодно на Филиппинах. Мероприятие пропагандирует социальную ответственность, экологическую осведомленность, сохранение природы.

В состязании предусмотрены победительницы от стихий Земли, Воздуха, Огня и Воды. Мисс Земля — самый почетный титул конкурса.

Звание Мисс Воздух получила представительница Филиппин Ильяна Адуана, Мисс Огонь стала участница из Таиланда Кора Блиалулт, а титул Мисс Вода присудили вьетнамке До Тхи Лан Ань.

Ранее представительница Никарагуа Шейннис Паласиос стала победительницей конкурса «Мисс Вселенная», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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