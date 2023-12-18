Титул «Мисс Франция» впервые в истории получила участница с короткими волосами

В итоге 20-летняя Ева Жиль из северо-восточного региона Нор-Па-де-Кале раскритиковали пользователи соцсетей.

Так, 94-й конкурс «Мисс Франция» завершился 16 декабря в Дижоне. По результатам общественного голосования Ева Жиль заняла третье место, но жюри решило присудить ей первое. Студентка назвала это «победой разнообразия». По ее мнению, все женщины индивидуальны и уникальны.

Ранее таможенники в столичном аэропорту Шереметьево изъяли у «мисс Москва – 2018» Ксении Паленовой сумку Hermes и браслет Cartier, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

