Украинского журналиста осудили за обстрел из гранатомета гражданских в ЛНР
Украинского журналиста и правозащитника Максима Буткевича, а также еще двух украинцев осудили за обстрел мирных жителей ЛНР из противотанкового гранатомета в марте прошлого года, сообщает Следственный комитет России.
Отмечается, что Верховные суды ДНР и ЛНР вынесли приговоры по делу применении запрещенных средств и методов ведения войны.
В ведомстве уточнили, что Буткевич также признан виновным в покушении на убийство двух лиц и умышленном повреждении чужого имущества, ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строго режима.
По версии следствия, обвиняемый выстрелил из противотанкового гранатомета по подъезду жилого дома, в результате чего пострадали люди.
Буткевич признал вину и раскаялся в содеянном, заключили в ведомстве.
Ранее сообщалось об обстреле ВСУ Петровского и Куйбышевского районов Донецка.
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