Украинского журналиста осудили за обстрел из гранатомета гражданских в ЛНР

Отмечается, что Верховные суды ДНР и ЛНР вынесли приговоры по делу применении запрещенных средств и методов ведения войны.

В ведомстве уточнили, что Буткевич также признан виновным в покушении на убийство двух лиц и умышленном повреждении чужого имущества, ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строго режима.

По версии следствия, обвиняемый выстрелил из противотанкового гранатомета по подъезду жилого дома, в результате чего пострадали люди.

Буткевич признал вину и раскаялся в содеянном, заключили в ведомстве.

Ранее сообщалось об обстреле ВСУ Петровского и Куйбышевского районов Донецка.

