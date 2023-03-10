Украинского журналиста осудили за обстрел из гранатомета гражданских в ЛНР

Украинского журналиста и правозащитника Максима Буткевича, а также еще двух украинцев осудили за обстрел мирных жителей ЛНР из противотанкового гранатомета в марте прошлого года, сообщает Следственный комитет России.

Мужчина ранен при обстреле села в Белгородской области

Отмечается, что Верховные суды ДНР и ЛНР вынесли приговоры по делу применении запрещенных средств и методов ведения войны.

В ведомстве уточнили, что Буткевич также признан виновным в покушении на убийство двух лиц и умышленном повреждении чужого имущества, ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строго режима.

По версии следствия, обвиняемый выстрелил из противотанкового гранатомета по подъезду жилого дома, в результате чего пострадали люди.

Буткевич признал вину и раскаялся в содеянном, заключили в ведомстве.

Ранее сообщалось об обстреле ВСУ Петровского и Куйбышевского районов Донецка.

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