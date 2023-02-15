Петиция появилась на сайте Владимира Зеленского в ноябре 2022 года. Необходимые для официального рассмотрения 25 тысяч голосов собраны.

Авторы предлагают использовать применительно к России название «Московия», к РФ - «Московская Федерация», а термин «русский» поменять на «московский».

В случае одобрения инициативы президент Украины должен внести соответствующие законопроекты на рассмотрение Верховной рады.

С похожим предложением в 2022 году выступили в Киевском городском совете. Там заявили, что «Московия» является историческим названием.



Время работает против Зеленского и ВСУ, заявил ранее офицер армии США в отставке Брент Иствуд. Он считает, что бесконечные поставки вооружений Киеву ставят под угрозу безопасность Соединенных Штатов, пишет НСН.

