Петиция на сайте Зеленского о переименовании России в «Московию» набрала нужные подписи
Инициатива собрала необходимое количество голосов для ее официального рассмотрения, передает РИА Новости.
Петиция появилась на сайте Владимира Зеленского в ноябре 2022 года. Необходимые для официального рассмотрения 25 тысяч голосов собраны.
Авторы предлагают использовать применительно к России название «Московия», к РФ - «Московская Федерация», а термин «русский» поменять на «московский».
В случае одобрения инициативы президент Украины должен внести соответствующие законопроекты на рассмотрение Верховной рады.
С похожим предложением в 2022 году выступили в Киевском городском совете. Там заявили, что «Московия» является историческим названием.
Время работает против Зеленского и ВСУ, заявил ранее офицер армии США в отставке Брент Иствуд. Он считает, что бесконечные поставки вооружений Киеву ставят под угрозу безопасность Соединенных Штатов, пишет НСН.
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