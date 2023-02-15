Петиция на сайте Зеленского о переименовании России в «Московию» набрала нужные подписи

Инициатива собрала необходимое количество голосов для ее официального рассмотрения, передает РИА Новости.

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Петиция появилась на сайте Владимира Зеленского в ноябре 2022 года. Необходимые для официального рассмотрения 25 тысяч голосов собраны.

Авторы предлагают использовать применительно к России название «Московия», к РФ - «Московская Федерация», а термин «русский» поменять на «московский».

В случае одобрения инициативы президент Украины должен внести соответствующие законопроекты на рассмотрение Верховной рады.

С похожим предложением в 2022 году выступили в Киевском городском совете. Там заявили, что «Московия» является историческим названием.

Время работает против Зеленского и ВСУ, заявил ранее офицер армии США в отставке Брент Иствуд. Он считает, что бесконечные поставки вооружений Киеву ставят под угрозу безопасность Соединенных Штатов, пишет НСН.

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ФОТО: Telegram / V_Zelenskiy_official
ТЕГИ:ПетицияВладимир ЗеленскийУкраина
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