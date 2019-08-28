Украинские туристы продолжают массово посещать Крым

Украинские туристы продолжают массово посещать Крымский полуостров. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу крымского управления ФСБ. Как отмечается, пассажиропоток достиг пика: границу в сутки пересекают 15 тысяч человек, а также свыше двух тысяч машин, подчёркивает КИА.

Между тем, с начала года в Крыму отдохнуло более 5 миллионов туристов. Об этом рассказали в пресс-службы министерства курортов и туризма. Это на 11% больше, чем в 2018-ом. Также отмечается, что 526 тысяч из общего количества туристов прибыли на полуостров из Украины.