Украинские туристы продолжают массово посещать Крым
Украинские туристы продолжают массово посещать Крымский полуостров. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу крымского управления ФСБ. Как отмечается, пассажиропоток достиг пика: границу в сутки пересекают 15 тысяч человек, а также свыше двух тысяч машин, подчёркивает КИА.
Между тем, с начала года в Крыму отдохнуло более 5 миллионов туристов. Об этом рассказали в пресс-службы министерства курортов и туризма. Это на 11% больше, чем в 2018-ом. Также отмечается, что 526 тысяч из общего количества туристов прибыли на полуостров из Украины.
Ранее НСН писала, что за три дня фестиваль творческих сообществ «Таврида-Арт» в Крыму посетило более 92 тысяч человек. Об этом сообщили в республиканском МВД. Там подчеркнули, что в первый день на фестиваль прибыло более 30 тысяч человек, во второй день – около 20 тысяч и третий день стал самым массовым – его посетили 42 тысяч человек.
Фестиваль проходил в крымском Судаке с 23 по 25 августа. Ранее сообщалось, что на фестивале установили два рекорда России.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- В Новосибирске из-под завалов извлекли тело третьего погибшего
- «Восстановление справедливости»: В Совфеде прокомментировали освобождение Вышинского
- Дату обмена заключенными между Россией и Украиной перенесли
- Кирилл Вышинский освобождён из-под стражи
- Названа возможная причина обрушения здания в Новосибирске