The Guardian назвало Крым территорией Российской Федерации. Соответствующая подпись появилась в фоторепортаже британского издания с молодежного творческого форума «Таврида», передаёт Газета.ру. Под одним из изображений из Судака значилось: «Крым, Россия».

Ранее американский телеканал ESPN в передаче про футбол показал репортаж, в котором анализируется матч сборных Украины и Германии на Евро-2016. Там карта Украины была изображена без полуострова КрымЮ отмечает Ura.ru.

Референдум о воссоединении Крыма с Россией состоялся марте 2014 года. По итогам плебисцита почти 97% жителей полуострова высказались за то, чтобы он стал частью РФ. Киев и западные страны не признают итоги голосования.

