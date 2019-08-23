Британская Guardian признала Крым российским
The Guardian назвало Крым территорией Российской Федерации. Соответствующая подпись появилась в фоторепортаже британского издания с молодежного творческого форума «Таврида», передаёт Газета.ру. Под одним из изображений из Судака значилось: «Крым, Россия».
Ранее американский телеканал ESPN в передаче про футбол показал репортаж, в котором анализируется матч сборных Украины и Германии на Евро-2016. Там карта Украины была изображена без полуострова КрымЮ отмечает Ura.ru.
Референдум о воссоединении Крыма с Россией состоялся марте 2014 года. По итогам плебисцита почти 97% жителей полуострова высказались за то, чтобы он стал частью РФ. Киев и западные страны не признают итоги голосования.
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