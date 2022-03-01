Украинские операторы отключили связь для телефонов с российскими номерами
Мобильные операторы Украины заблокировали связь для телефонов с российскими номерами. Об этом сообщает украинская Госслужба специальной связи и защиты информации.
«Украинские операторы отключили связь, заблокировав доступ телефонам с российскими номерами к своим сетям», — говорится в сообщении.
Как отметили в Госслужбе, связь — «один из ключевых элементов ведения боевых действий», пишет «Свободная пресса».
Россия 24 февраля начала специальную операцию на Украине для демилитаризации и денацификации страны, напоминает Ura.ru. Киев разорвал дипотношения с Москвой, ввел военное положение и объявил всеобщую мобилизацию.
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