Украинские операторы отключили связь для телефонов с российскими номерами

Мобильные операторы Украины заблокировали связь для телефонов с российскими номерами. Об этом сообщает украинская Госслужба специальной связи и защиты информации.

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«Украинские операторы отключили связь, заблокировав доступ телефонам с российскими номерами к своим сетям», — говорится в сообщении.

Как отметили в Госслужбе, связь — «один из ключевых элементов ведения боевых действий», пишет «Свободная пресса».

Россия 24 февраля начала специальную операцию на Украине для демилитаризации и денацификации страны, напоминает Ura.ru. Киев разорвал дипотношения с Москвой, ввел военное положение и объявил всеобщую мобилизацию.

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ФОТО: pexels.com // Katrien Grevendonck
ТЕГИ:УкраинаМобильная СвязьМобильные Операторы
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