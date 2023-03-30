Украина запросила данные оказавшихся в России сиротах
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что украинская сторона запросила список детей-сирот, которые были перемещены с территории Украины в Россию. Киев считает это незаконным.
По словам омбудсмена, она такими списками не располагает и официально ответит об этом на запрос Украины, передает РИА Новости.
Москалькова также отметила, что сама неоднократно обращалась к правительству Украины и уполномоченному по правам человека Верховной рады Украины Дмитрию Лубинцу, чтобы они предоставили список родственников, которые ищут своих детей. Уполномоченный по правам человека подчеркнула, что никакого препятствия в возвращении детей не будет, а, наоборот, будет оказана всякая помощь.
Украинское Национальное информационное бюро при министерстве по вопросам реинтеграции ранее заявляло, что из Украины в Россию вывезено 19 514 детей.
Международный уголовный суд 17 марта выдал ордер на арест президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. В МУС считают, что РФ совершила военное преступление, когда вывезла украинских детей на свою территорию. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия готова вернуть украинских детей на родину, когда условия там будут безопасными, передает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru