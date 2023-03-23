В США призвали арестовать Путина, если он приедет в страну
Глава американской дипломатии Энтони Блинкен прокомментировал ордер Международного уголовного суда (МУС) об аресте российского лидера Владимира Путина, сообщает телеканал «360» со ссылкой на ТАСС.
По словам дипломата, Соединенные Штаты не являются участником МУС, а значит, не имеет возможности его реализовать. Так госсекретарь отреагировал на вопрос сенатора Линдси Грэм, который спросил о возможности применения ордера.
Главный дипломат США напомнил о том, что у Вашингтона нет таких полномочий, указав, что у президента РФ нет планов приезжать в Соединенные Штаты.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Ахмад Хан выполняет заказы западных стран, не замечая преступления членов Североатлантического альянса.
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