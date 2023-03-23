В США призвали арестовать Путина, если он приедет в страну

Глава американской дипломатии Энтони Блинкен прокомментировал ордер Международного уголовного суда (МУС) об аресте российского лидера Владимира Путина, сообщает телеканал «360» со ссылкой на ТАСС.

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По словам дипломата, Соединенные Штаты не являются участником МУС, а значит, не имеет возможности его реализовать. Так госсекретарь отреагировал на вопрос сенатора Линдси Грэм, который спросил о возможности применения ордера.

Главный дипломат США напомнил о том, что у Вашингтона нет таких полномочий, указав, что у президента РФ нет планов приезжать в Соединенные Штаты.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Ахмад Хан выполняет заказы западных стран, не замечая преступления членов Североатлантического альянса.

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ФОТО: РИА Новости
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