Украина передала России двух детей, эвакуированных из зоны СВО

Передача детей была осуществлена в рамках процесса воссоединения семей, при участии посла Катара в РФ Ахмеда бен Насера бен Джасима Аль Тани и представителя детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой.

«Мы продолжим нашу работу, опираясь на хорошие отношения Катара с РФ и Украиной... Надеемся, что каждый ребёнок сможет вернуться домой как в России, так и на Украине», - заявил посол.

Ранее Мария Львова-Белова заявила, что девять детей, которые временно находились на территории России, были перенаправлены к их родственникам, проживающим на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

