Украина передала России двух детей, эвакуированных из зоны СВО
Украина, при посредничестве Катара, передала России двух детей, эвакуированных из зоны СВО. Об этом сообщает РИА Новости.
Передача детей была осуществлена в рамках процесса воссоединения семей, при участии посла Катара в РФ Ахмеда бен Насера бен Джасима Аль Тани и представителя детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой.
«Мы продолжим нашу работу, опираясь на хорошие отношения Катара с РФ и Украиной... Надеемся, что каждый ребёнок сможет вернуться домой как в России, так и на Украине», - заявил посол.
Ранее Мария Львова-Белова заявила, что девять детей, которые временно находились на территории России, были перенаправлены к их родственникам, проживающим на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru