Украина передала России четырех детей для воссоединения с семьями

Уточняется, что детям от трех до 14 лет. По данным издания, церемония прошла в посольстве ближневосточного государства в Москве. В ней приняли участие посол Катара Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани и уполномоченная при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.

По ее словам, дети воссоединились с семьями ранее в Минске. При этом у всех своя история. К примеру, кто-то приехал на Украину в гости к родственникам, а затем, с началом спецоперации, не смог вернуться домой. Львова-Белова добавила, что в ближайшее время произойдет воссоединение группы детей с близкими, проживающими на Украине.

Как сообщили в аппарате детского омбудсмена, представители Катара участвуют в переговорах с украинской стороной, сопровождают детей и их родственников, несут транспортные и другие расходы. В процессе воссоединения семей также задействованы Международный комитет Красного Креста, региональные детские омбудсмены, правоохранительные органы, представители профильных ведомств.

В конце мая 2024 года Россия при посредничестве Катара передала Украине шесть детей в возрасте от шести до 17 лет. На данный момент всего 70 детей уже воссоединились со своими семьями на Украине и в других странах, десять — со своими семьями в России, напоминает «Радиоточка НСН».

