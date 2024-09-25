Украина передала России четырех детей для воссоединения с семьями
Украина при посредничестве Катара передала России четырех детей для воссоединения с семьями, пишет РБК.
Уточняется, что детям от трех до 14 лет. По данным издания, церемония прошла в посольстве ближневосточного государства в Москве. В ней приняли участие посол Катара Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани и уполномоченная при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.
По ее словам, дети воссоединились с семьями ранее в Минске. При этом у всех своя история. К примеру, кто-то приехал на Украину в гости к родственникам, а затем, с началом спецоперации, не смог вернуться домой. Львова-Белова добавила, что в ближайшее время произойдет воссоединение группы детей с близкими, проживающими на Украине.
Как сообщили в аппарате детского омбудсмена, представители Катара участвуют в переговорах с украинской стороной, сопровождают детей и их родственников, несут транспортные и другие расходы. В процессе воссоединения семей также задействованы Международный комитет Красного Креста, региональные детские омбудсмены, правоохранительные органы, представители профильных ведомств.
В конце мая 2024 года Россия при посредничестве Катара передала Украине шесть детей в возрасте от шести до 17 лет. На данный момент всего 70 детей уже воссоединились со своими семьями на Украине и в других странах, десять — со своими семьями в России, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru