Зеленский заявил о новом обмене пленными между Россией и Украиной 49 на 49
Украина и Россия провели новый обмен военнопленными. Об этом в своём Telegram-канале заявил украинский лидер Владимир Зеленский.
По его словам, на Украину вернулись 49 военных и гражданских, взятых Россией в плен. Киев, в свою очередь, передал российской стороне 49 военнослужащих.
«Я благодарю всю нашу команду, которая обеспечивает обмен пленными... Мы должны вернуть домой всех наших», - написал Зеленский.
Минобороны России пока обмен не комментировало.
Ранее Россия вернула 115 российских военных, попавших в плен на курском направлении, взамен украинской стороне передали 115 пленных ВСУ, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru