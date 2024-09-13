Зеленский заявил о новом обмене пленными между Россией и Украиной 49 на 49

Украина и Россия провели новый обмен военнопленными. Об этом в своём Telegram-канале заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

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По его словам, на Украину вернулись 49 военных и гражданских, взятых Россией в плен. Киев, в свою очередь, передал российской стороне 49 военнослужащих.

«Я благодарю всю нашу команду, которая обеспечивает обмен пленными... Мы должны вернуть домой всех наших», - написал Зеленский.

Минобороны России пока обмен не комментировало.

Ранее Россия вернула 115 российских военных, попавших в плен на курском направлении, взамен украинской стороне передали 115 пленных ВСУ, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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